Jovem morre por infecção após esquecer absorvente interno

Maëlle, uma belga de 18 anos, morreu após contrair a síndrome do choque tóxico (SCT), condição rara e grave ligada ao uso prolongado de absorventes internos.

Ela apresentou febre, náuseas e vômitos, mas o diagnóstico inicial foi de gastroenterite, repetido por médicos e paramédicos. Apenas após ser transferida e internada em estado grave, a SCT foi identificada. Três dias depois, Maëlle faleceu.