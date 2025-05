Servidora pública de 26 anos é encontrada morta dentro de casa

Servidora pública de 26 anos foi encontrada morta dentro de sua própria residência, na manhã desta sexta-feira (2), na avenida Desembargador Boto no Jardim Oásis em Cajazeiras, Sertão da Paraíba. A vítima foi identificada como Dandara Maria Caetano, servidora pública ligada à Nona Gerência Regional de Educação.

Muito conhecida na cidade, ela também era bastante ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos do dia a dia e conteúdos ligados à sua área de formação.