Homem é morto a golpe de faca ao tentar separar briga de casal

Um homem foi assassinado a golpes de faca após tentar separar uma briga de casal. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (1º), na Praça do Portão, na cidade de Governador Mangabeira (BA). A vítima foi identificada como Jorge.

De acordo com informações preliminares, obtidas pelo portal Revista Recôncavo, um casal brigava e Jorge tentou separar. O marido, que não teve a identidade revelada até o momento, desferiu um golpe de faca e acertou o coração de Jorge.