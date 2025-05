Homem tranca esposa, filha e cunhada em casa e incendeia carro

Um homem de 47 anos ateou fogo em um carro e trancou a própria família dentro de casa, em Chapadão do Céu, Sudoeste de Goiás. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi motivado pela recusa do suspeito em aceitar o fim do casamento. Ele prendeu a esposa, a cunhada e a filha de 15 anos dentro da residência e colocou fogo no carro que estava estacionado na garagem.