Empresa de limpeza abre vagas de emprego em São José; SAIBA MAIS

Entre as atribuições do cargo, o profissional deve ter experiência na área, habilidade de negociação, capacidade de prospectar novos clientes, realizar orçamentos e desempenhar demais atividades relacionadas à função.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A empresa destaca seu “compromisso com a excelência em proporcionar as melhores soluções em higiene profissional, oferecendo produtos e processos customizados de acordo com as necessidades de cada cliente”.

O contratado atuará com produtos de higiene profissional da linha Unilever, voltados para a venda e manutenção de lavadoras de roupas e louças de uso profissional.

Os interessados no cargo de vendedor devem enviar currículo para o e-mail vagashigie@gmail.com. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (12) 9 9731-3307.