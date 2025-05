VÍDEO: Caminhão tomba e espalha 800 mil dólares em moedas

Um acidente inusitado ocorreu na última terça-feira (29) na U.S. Highway 287, próximo à cidade de Alvord, no Texas (EUA).

Um caminhão carregado com cerca de 8 milhões de moedas de dez centavos – o equivalente a US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões, na atual cotação do dólar) – tombou e espalhou o conteúdo pela pista, obrigando as autoridades a interditarem a rodovia por cerca de 14 horas.

