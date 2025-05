‘Deus mandou ficar com a amante’, diz casado após Legendários

Fundado em 2015 na Guatemala, o retiro propõe uma jornada de 72 horas de desconexão digital e reflexão espiritual, com o objetivo de promover transformações pessoais e familiares. “Acreditamos em homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”, afirma o site oficial.

O programa já formou mais de 52 mil participantes em 13 países, incluindo o Brasil, e conta com nomes conhecidos entre os “Legendários”, como o influenciador Thiago Nigro, o ex-BBB Eliezer, o pastor Deive Leonardo e o empresário Kaká Diniz.

Com forte estética visual e regras rígidas, como a proibição do uso de celulares e a exigência de uma mochila com itens de sobrevivência, o retiro adota códigos próprios. Cada participante recebe um número de identificação — o número 1, por exemplo, é reservado a Jesus Cristo. As edições são chamadas de “Tops”, como “Top 1009” ou “Top 1011”.