Avião cai e sobreviventes ficam 36h ‘presos’ com jacarés em rio

Os sobreviventes – três mulheres, uma criança e o piloto de 29 anos – foram resgatados em "excelentes condições", informou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência do Departamento de Beni.

Uma missão de busca e resgate foi iniciada na quinta-feira (1º), depois que o avião desapareceu do radar do Departamento de Beni, no centro da Bolívia.

O piloto, Andrés Velarde, contou à imprensa local que uma falha no motor forçou o pouso de emergência próximo ao rio Itanomas, durante um voo de Baures, no norte do país, para a cidade de Trinidad.