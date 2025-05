Irmãs vão construir 'Refeitório do Papa Francisco' em Aparecida

A Congregação das Mensageiras do Amor Divino vai construir, em Aparecida, um espaço para atender pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, que será batizado de ‘Refeitório do Papa Francisco’. O local homenageará o papa argentino que morreu no último dia 21 de abril no Vaticano, aos 88 anos.

O refeitório será construído na Casa Mãe das religiosas, em Aparecida, nas proximidades do Seminário Bom Jesus, da Arquidiocese de Aparecida, que hospedou o papa Francisco durante sua visita à cidade em 2013.