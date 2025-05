Mulher leva facada na frente do filho de 5 anos em São José

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada em via pública no bairro Jardim Jatobá, em São José dos Campos, na tarde de sexta-feira (2). A tentativa de feminicídio aconteceu na presença do filho da vítima, de apenas 5 anos. O suspeito é o ex-companheiro da mulher.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor, de 23 anos, é o ex-companheiro da vítima. Ele não foi localizado no local do crime e está foragido.