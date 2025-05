Com barco, drone e cão, PM prende mulher por tráfico em rio; VEJA

Uma mulher de 29 anos foi presa por tráfico de drogas pela Polícia Militar, em Guaratinguetá, em uma operação que contou com barco, drone e um cão farejador.

A operação aconteceu por volta das 16h40, na sexta-feira (2), quando equipe do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) recebeu denúncia sobre tráfico de drogas às margens do rio Paraíba, nos fundos das residências da rua Eufrásio Fernandes, no Parque Residencial Beira Rio.