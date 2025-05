URGENTE: Jovem morre e amiga fica ferida em acidente no Vale

A jovem Kathleen Vitória dos Santos Barbosa, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital após a colisão. A amiga dela, de 23 anos, ficou ferida e estava em estado grave no Hospital Fusam em Caçapava.

Uma jovem de 19 anos morreu e outra mulher de 23 anos ficou gravemente ferida após a moto em que elas estavam colidir com um carro em uma via pública do bairro Nova Caçapava, em Caçapava. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O acidente aconteceu por volta das 23h52 de sexta-feira (2), na rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles. A motocicleta com as duas jovens colidiu com um carro modelo Voyage, conduzido por um homem de 26 anos. Ele sofreu ferimentos no rosto e ficou em observação no pronto-socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, todos os envolvidos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados ao hospital da cidade. O local do acidente não foi periciado em razão de os veículos terem sido movimentados para resgate das vítimas.

Os policiais informaram que não foi possível colher o relato dos envolvidos no momento do atendimento. O caso foi registrado como de autoria desconhecida, e a apuração das causas ficará a cargo de inquérito policial. Os veículos foram liberados no local após o atendimento às vítimas.