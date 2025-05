Pai morto em acidente na região é identificado: Adriano Sales

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava no veículo que invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus de viagem. O motorista do ônibus ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

Adriano ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele foi retirado do veículo após a chegada da perícia e atuação do Corpo de Bombeiros.

No automóvel também estavam a mulher dele e a filha do casal, de 6 anos. Ambas sofreram ferimentos graves e foram socorridas ao Pronto-Socorro de Ubatuba pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do km 44 da Rio-Santos, no bairro Sumidouro, em Ubatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o carro Kia Cerato, conduzido por Adriano, seguia no sentido centro da cidade quando invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um ônibus de turismo. O carro de Adriano está registrado na cidade de São Paulo.