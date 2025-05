VÍDEO: Bebê para de chorar ao ouvir voz da irmã pela 1ª vez

Bianca, uma recém-nascida em Anápolis (GO), parou de chorar ao ouvir a voz de Sofia, sua irmã de oito anos, durante o primeiro encontro entre as duas. O momento foi registrado em vídeo pela mãe, Gabriella Filgueira, na quinta-feira (1º). A gravação viralizou nas redes sociais após sua publicação e já acumula mais de 1,1 milhão de likes.

As imagens mostram Sofia entrando no quarto para conhecer a irmã caçula. Ao perceber que Bianca chorava, a menina mais velha começou a conversar com a bebê, que se acalmou imediatamente ao reconhecer a voz. A conexão entre as irmãs começou durante a gestação. Sofia conversava diariamente com Bianca quando esta ainda estava na barriga da mãe.