Casa Branca posta imagem de Donald Trump vestido de papa

A Casa Branca postou nas redes sociais uma imagem produzida por inteligência artificial de Donald Trump como papa. Dezenas de seguidores o acusaram de debochar da morte do papa Francisco, na semana passada, e de "desrespeitar" a Igreja Católica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O conclave começa no dia 7 de maio para escolher o novo pontífice, com a extrema direita americana ávida para interromper a agenda progressista adotada pelo papa argentino.