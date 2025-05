VÍDEO: Robô humanoide ataca operadores em fábrica; ASSISTA

Um robô humanoide avançou contra dois operadores em uma linha de montagem industrial após perder o controle. O incidente ocorreu em uma fábrica e foi integralmente capturado por uma câmera de segurança, que registrou o momento em que a máquina começou a realizar movimentos bruscos e derrubou equipamentos.

As imagens mostram o robô preso a um pequeno guindaste enquanto dois homens trabalhavam próximos a ele – um sentado operando um computador e outro em pé nas proximidades. A localização exata e a data precisa do incidente não foram divulgadas.