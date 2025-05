Homens adulteram placas de caminhão para roubar carga de cerveja

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, em Jacareí, ao tentarem, mediante estelionato, retirar carga de cerveja. A abordagem aconteceu dentro de uma fábrica na tarde de sexta-feira (2).

Policiais em patrulha receberam informação, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre a ocorrência.