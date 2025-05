Violência contra a mulher: polícia faz 1 prisão a cada 1h30 em SP

Os números fazem parte da Operação Hera, deflagrada em todo o estado, em março, mês dedicado às mulheres. O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) classificou os resultados como “exemplo do trabalho de excelência da instituição”.

Durante a força-tarefa, de nome inspirado na deusa grega Hera – símbolo da força, de proteção e da dignidade feminina – também foram registrados 21.792 boletins de ocorrências, de forma presencial e on-line, e 3.195 denúncias apuradas.

Com outras unidades da Polícia Civil em apoio às DDMs, a operação também resultou na instauração de 9.656 inquéritos e na relatoria de outros 7.608, bem como em 353 representações por prisões, cumprimento de 355 mandados de prisão, entre preventivas e temporárias, e outras 265 ordens de busca e apreensão. O balanço ainda aponta a apreensão de 211 armas e de 8,4 kg de entorpecentes.

Conscientização.

Além das atividades inerentes à Polícia Judiciária, as DDMs se dedicaram, no decorrer de março, a ações voltadas à comunidade, com 368 participações em eventos e palestras sobre a defesa das mulheres e outros temas inerentes à segurança e ao combate à agressão contra o público feminino no estado de São Paulo.