Adolescente com mandado por homicídio é apreendido no Vale

Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Paulista, em Guaratinguetá, quando se depararam com um adolescente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em pesquisa aos sistemas policiais, os militares apuraram que havia em nome dele um mandado de busca e apreensão por homicídio.