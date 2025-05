Adeus, Manuelly; aos 9 anos, menina morre vítima de AVC

A comunidade escolar de Novo Hamburgo está em luto com a morte de Manuelly Farias Moyano, de apenas 9 anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (1º) pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Manuelly era estudante do 4º ano da Escola Municipal Martha Wartenberg, no bairro Canudos. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na quarta-feira (30) e não resistiu.