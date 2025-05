Após família deixar desligarem os aparelhos, criança sai do coma

Um caso emocionante comoveu profissionais de saúde e familiares na Sexta-feira Santa de 2016, no Reino Unido. Dylan Askin, então com dois anos, surpreendeu a todos ao despertar de um coma no momento em que sua família se preparava para dizer o último adeus.

Diagnosticado com uma condição rara nos pulmões, chamada histiocitose de células de Langerhans, o menino estava internado em estado crítico em um hospital em Derbyshire, na Inglaterra.