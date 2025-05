De partir o coração: vizinha flagra abandono de cachorro; VÍDEO

Uma cena revoltante chocou moradores da Praia do Flamengo, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (2). Um homem, ao volante de um carro de luxo, foi flagrado abandonando um cachorro na rua Ibitiara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma moradora que presenciou o abandono tentou impedir a ação. Nas imagens gravadas por ela, é possível ver o momento em que o tutor deixa o animal e entra no carro.