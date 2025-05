Tentou atingir rival, mas atirou e matou comparsa por engano

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (2), no loteamento Hélio Jatobá 2, região alta de São Miguel dos Campos, em Alagoas. A vítima ainda não foi identificada oficialmente.

Durante a ação criminosa, um dos suspeitos acabou sendo atingido por disparos feitos pelo próprio comparsa. Ferido, ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.