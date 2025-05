Major da PM é assassinado, deixando esposa e filho pequeno

André Felipe dos Santos de Carvalho, major da Polícia Militar há 17 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (30) em um posto de gasolina no bairro São Francisco, em Salvador. Ele tinha 35 anos e recentemente comemorou seu aniversário em família, no dia 21 de abril.

Casado há sete anos, André deixa uma esposa profundamente abalada. Em uma homenagem nas redes sociais, ela expressou seu amor eterno: "Te amarei até a eternidade, meu amor!". A publicação emocionada relembra as qualidades do major, que era amplamente reconhecido por sua integridade e dedicação à família.