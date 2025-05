Operação Impacto interdita adegas irregulares em São José

Uma operação coordenada pelas forças de segurança do programa São José Unida resultou na autuação de cinco adegas e na interdição de duas delas em São José dos Campos. A fiscalização ocorreu durante mais uma edição da Operação Impacto Integrada, liderada pela Polícia Militar por meio do 46º Batalhão, com apoio da Prefeitura.

A ação teve foco nas regiões leste e sul da cidade e contou com a participação da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Departamento de Trânsito, Detran-SP, além de representantes da Prefeitura de Caçapava. Equipes da Polícia Militar, incluindo radiopatrulhamento, ROCAM, Força Tática e CPTran, realizaram bloqueios, abordagens e buscas por suspeitos.