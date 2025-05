Farma Conde São José perde para o Vasco em casa e dá adeus à NBB

O Farma Conde São José perdeu por 88 a 83 para o Vasco na noite desta sexta-feira (2), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo jogo quatro da série melhor de cinco das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2024/2025.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, está eliminado do campeonato, já que os cariocas fecharam a série melhor de cinco jogos em 3 a 1.