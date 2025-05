Mulher de 37 anos é assassinada a tiros dentro de ônibus

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e Defesa Social, a vítima havia acabado de entrar no ônibus quando foi atingida por disparos efetuados por dois suspeitos, que estavam de bicicleta.

Os criminosos realizaram os tiros em uma parada entre as ruas Aristides Barreto Neto e Odete Pacheco e em seguida fugiram do local.

A SSPDS confirmou que a mulher possuía antecedentes criminais, incluindo casos de lesão corporal, roubo a pessoa e furtos. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para investigar o caso, que segue em andamento.