Millena Brandão, atriz mirim de 11 anos, morre vítima de tumor

Faleceu nesta sexta-feira (2), em São Paulo, a atriz mirim Millena Brandão, aos 11 anos de idade. A informação foi confirmada pela família da menina por meio de publicações nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Internada desde a última segunda-feira (28), Millena estava em estado grave após exames identificarem uma mancha anormal no cérebro. Durante a internação, seu quadro se agravou com sucessivas paradas cardiorrespiratórias.