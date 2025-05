Criança de 5 anos é levada a hospital após suspeita de abuso

Na noite de quinta-feira (1º), uma criança de cinco anos deu entrada no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde (MT), com sinais que levantaram suspeitas de abuso. A situação alarmou a equipe médica, que acionou imediatamente a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relato repassado por profissionais do hospital, o pai da menina informou que ela havia sido atropelada na Avenida Tocantins, no bairro Rio Verde. No entanto, os exames realizados não identificaram ferimentos compatíveis com um acidente de trânsito.