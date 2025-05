Professora de matemática é encontrada sem vida em terreno baldio

Fernanda Reinecke Bonin, 42 anos, professora de matemática da renomada Beacon School, foi encontrada morta nesta segunda-feira (28) em um terreno baldio próximo ao Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com marcas de estrangulamento e um cadarço no pescoço, o corpo foi localizado após denúncia anônima.