Friamente executado em um campo de futebol

Um crime chocou o distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra (ES), na tarde de quinta-feira (1º). Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi assassinado com múltiplos disparos próximo a um campo de futebol, por volta das 16h20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, a companheira do jovem relatou que ambos estavam no local quando ouviu os tiros. Ao se virar, viu Gabriel caído e dois homens encapuzados entrando em um Fiat Siena prata, que fugiu em alta velocidade.