Vítima de acidente de moto é sepultada em São José

Foi enterrado na manhã desta sexta-feira (2), no Cemitério Parque das Flores, na zona sul de São José dos Campos, o corpo de Sandra Guadalup Cristiane Gaia, de 26 anos. A jovem morreu após um acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira (1º), no bairro Loteamento Floresta.

Segundo familiares, o velório teve início às 23h da noite anterior e a cerimônia de despedida foi realizada às 11h desta sexta. Sandra conduzia uma motocicleta quando, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, foi atingida por um carro na avenida Robson Custódio Machado. Com a força do impacto, ela foi lançada ao solo.