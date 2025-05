Adeus a Jô Xavier; cantor é morto por ciúme

A noite de domingo (27) terminou em tragédia em Itabela, no sul da Bahia. Jô Xavier, 43 anos, vocalista da banda Bandalana, foi executado com um tiro nas costas dentro de um bar no bairro Bandeirantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O criminoso, identificado por moradores como um mototaxista e funcionário da Guarda Civil Municipal, fugiu após o ataque e segue foragido.