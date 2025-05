Que Melleca! São José Futsal volta a perder em casa na LNF

Agora, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, segue sem vencer no torneio e apenas com um ponto somado em três rodadas. E, novamente, sem somar pontos como mandante.

O São José Futsal perdeu por 2 a 1 para o Marreco na noite desta sexta-feira (2), no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2024 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Por sua vez, o time paranaense, que teve o jogar Melleca como carrasco em quadra, chega a quatro pontos e se recupera após também só ter somado um ponto.

Na rodada seguinte, os joseenses visitam o Velez Camaquã, dia 11 de maio, domingo de Dia das Mães, a partir das 14h, no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, na cidade do interior do Rio Grande do Sul.

Já o Marreco joga um dia antes, a partir das 20h, quando recebe o Cascavel, em duelo paranaense no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão.

O jogo