Mãe é morta a tiros por traficantes ao sair para buscar filha

A busca desesperada de uma mãe terminou em tragédia. Yane Soares Matos, de 44 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta segunda-feira (21), em Pindorama, distrito de Porto Seguro (BA). O corpo dela foi encontrado em uma casa próximo à BR-367, com marcas de disparos nas cabeça.

Moradora de Caraíva, Yane saiu de casa após descobrir que a filha adolescente havia fugido no domingo para se esconder com um traficante, apontado como namorado da jovem.