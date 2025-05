Esposa esfaqueia o marido após flagra com amante no bar

Um caso de violência doméstica chocou Umuarama, no norte do Paraná. Um homem de 48 anos foi esfaqueado pela própria esposa, de 49, após ser visto com outra mulher em um bar. A suspeita foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, a mulher desferiu golpes de faca no abdômen do marido. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto Atendimento Municipal. O estado de saúde não foi divulgado.