Jaime Bustamante Fortes: adeus ao presidente da ACIJ

A cidade de Jacareí está de luto. Nesta quarta-feira (2), faleceu o presidente da ACIJ (Associação Comercial e Industrial do município) Jaime Bustamante Fortes. Conhecido por sua dedicação ao associativismo, ele deixou marcas profundas na entidade e na comunidade local.

Jaime era tido como mais que um líder: era um amigo próximo de colegas e associados. Com generosidade e simplicidade, impulsionou projetos que fortaleceram a ACIJ e ampliaram sua conexão com a população.