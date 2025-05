VÍDEO: Arrastada e roubada por dupla armada em São Paulo

Uma manhã de sexta-feira (2) começou com terror para uma jovem de 19 anos em Guaianases, Zona Leste de São Paulo. Por volta das 6h, enquanto caminhava para o trabalho na Rua Padre Luís Gonzaga, ela foi surpreendida por dois homens em uma moto. Armados, os criminosos anunciaram o assalto e a agarraram.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos bandidos empurra a vítima, que cai na calçada. Enquanto segurava uma arma, o comparsa a imobilizou. Desesperada, a jovem gritou: “Socorro! Por favor, moço, eu lutei muito por isso. Devolva!”, implorando pelo celular — seu único bem de valor.