Agora: Turista morre e criança fica ferida em acidente na região

Um grave acidente entre um carro de passeio e um ônibus provocou a morte de um homem de 46 anos na tarde desta sexta-feira (2), na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba. A colisão ocorreu por volta das 15h50, na altura do km 44, nas proximidades do bairro Taquaral, no sentido Sul da via.

De acordo com as informações iniciais, o veículo de passeio era ocupado por turistas. Além da vítima fatal, uma mulher de aproximadamente 40 anos ficou ferida e uma criança de 6 anos foi socorrida com suspeita de trauma abdominal. Ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba para atendimento médico.