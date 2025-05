Mulher se casa com boneco e leva chifre: 'mal conseguia dormir'

Nas redes sociais, ela compartilha detalhes da “vida conjugal”, incluindo o nascimento do “filho” Marcelinho — outro boneco criado por ela — e até uma suposta traição do “marido”.

Meirivone Rocha, de 37 anos, natural de Rio Paranaíba (MG), virou sensação na internet com uma história incomum: um casamento fictício com um boneco de pano chamado Marcelo.

A trama ganhou contornos dramáticos quando Meirivone relatou que uma amiga teria visto Marcelo “entrando em um motel com outra mulher”. O fato ocorreu enquanto o “casal” cuidava do “filho internado” com virose. “Fiquei muito triste e mal conseguia dormir de tanto amar meu marido”, confessou ela ao portal Page Not Found.

Nas redes, onde acumula 166 mil seguidores no Instagram, a mineira não poupou detalhes: publicou vídeos emocionados e até deu dicas para “casais em crise”. Segundo ela, Marcelo teria negado a infidelidade e pedido perdão.

A criatividade de Meirivone divide opiniões. Enquanto alguns seguidores acompanham a saga como entretenimento, outros questionam os limites entre ficção e realidade. A mineira, no entanto, segue firme, transformando panos e imaginação em conteúdo que desafia convenções — e conquista milhares de likes.