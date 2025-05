Silas Malafaia crava sobre pastor mirim: 'é uma farsa'

Uma disputa pública agitou o cenário religioso nesta semana. O pastor Silas Malafaia, figura influente e polarizadora, atacou o adolescente Miguel Oliveira, de 15 anos, que se autointitula "pastor mirim" e afirma realizar curas milagrosas, como a recuperação de pacientes com câncer e paralisia.

“Isso não é poder de Deus, nem unção do Espírito Santo. É uma farsa”, disparou Malafaia em entrevista. O veterano líder religioso suspeita que o jovem esteja sendo instrumentalizado por adultos para ganho financeiro ou visibilidade.