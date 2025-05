Onde está Carolina? Jovem foge de UPA e desaparece no Vale; AJUDE

Onde está a Carolina?

A jovem Carolina Pazzote, de 26 anos, está desaparecida em Taubaté. A família pede ajuda para encontrá-lo.

Carolina está desaparecida desde 24 de abril, quando fugiu da UPA Central de Taubaté, onde fazia tratamento psicológico.