'Fica esperto': vítima recebe cabeça de porco e bilhete ameaçador

Um morador de Sarandi (PR) levou um susto ao receber uma encomenda macabra nesta terça-feira (29).

Ao abrir a caixa entregue por um motoboy, ele deparou-se com uma cabeça de porco e um bilhete ameaçador.