Motorista capota carro em avenida de acesso à Dutra em São José

Um acidente no fim da tarde desta sexta-feira (2) provocou lentidão no trânsito da Vila Acácia, zona sul de São José dos Campos.

O caso ocorreu na avenida Marechal Henrique Teixeira Lott, via que faz a ligação entre a Rodovia Presidente Dutra e o Centro Técnico Aeroespacial (CTA). De acordo com testemunhas, o motorista de um carro teria perdido o controle da direção e capotado na pista.