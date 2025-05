Homem mata namorada com facão durante festa de família

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Fernanda e Arthur haviam se reconciliado, após um período de turbulência, uma crise no casamento. O casal vivia no local do crime, onde funciona uma pousada, que é da família de Arthur.

No fim da tarde de quinta, Arthur decidiu ir se deitar e pegou no sono, enquanto Fernanda seguiu na confraternização. Horas mais tarde, ele saiu do quarto com um facão e matou a companheira, com um golpe na nuca e outro no pescoço.

Os demais participantes da festa saíram correndo e Fernanda morreu no local. Arthur fugiu, mas foi preso horas depois.