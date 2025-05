URGENTE: Carro pega fogo em rua do Campo dos Alemães

Um incêndio em um veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (2), na rua Leonor Campos Pereira, no bairro Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos. As chamas chamaram a atenção de moradores, que acionaram as equipes de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo os bombeiros, a guarnição chegou rapidamente ao local e conteve as chamas, evitando que o fogo atingisse residências próximas ou causasse prejuízos maiores. Apesar dos danos parciais no automóvel, ninguém ficou ferido.