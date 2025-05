VÍDEO: Ligado a crimes, membro do PCC é capturado em Taubaté

Numa das ocorrências em que foi preso, ele estava com outros comparsas em um veículo, quando foram apreendidos com eles uma metralhadora com silenciador, uma pistola, colete balístico e touca ninja, “exatamente no momento em que estariam indo cometer um homicídio em Caçapava naquela época”, informou a polícia.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Taubaté e permaneceu preso, à disposição da justiça.