Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Japão

A brasileira Amanda Borges da Silva, mestre em Letras, foi encontrada morta em um quarto de hotel no Japão. O corpo foi achado nesta última quinta-feira (1º).

Fã de Fórmula 1, Amanda estava no Japão desde o início de abril, quando assistiu ao Grande Prêmio de Suzuka, no dia 6.