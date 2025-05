Grave acidente entre carro e ônibus interdita rodovia na região

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (2) na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, no trecho próximo ao bairro Taquaral. A colisão envolveu um carro de passeio e um ônibus.

De acordo com testemunhas, no veículo menor estaria uma família formada por um casal e uma criança. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.