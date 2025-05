Novo presidente do INSS é formado em Direito em Taubaté; VEJA

Procurador federal de carreira, Gilberto Waller Júnior foi nomeado por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A publicação saiu em edição extra do Diário Oficial da última quarta-feira (30).

Waller Júnior substitui Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após operação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União) revelar um esquema bilionário de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.